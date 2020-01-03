Нур-Султан. 2 января. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 2 января ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в северной половине РК - снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ожидается ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами туман, гололед, метель.

В Северо-Казахстанской области ожидается метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами гололед.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, ветер 15-20, местами порывы 25 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами метель.

В Актюбинской области местами туман, гололед, низовая метель, ночью ветер 18 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ветер 17-22 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Атырауской области местами туман, гололед, низовая метель.

В Жамбылской Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Туркестанской области местами туман, днем местами гололед.

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