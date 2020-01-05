Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана из-за тумана и гололеда

Нур-Султан. 4 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, сегодня ночью на большей части Акмолинской области ожидается небольшой снег. Местами сохранятся туман, метель, ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Кызылординской области сегодня ожидаются осадки (дождь, снег), местами сохраняются туман, гололед. Завтра в области местами сохранится туман и гололед. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Туркестанской области сегодня и завтра местами сохраняется туман, гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман и гололед. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Также сообщается, что 5 января в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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