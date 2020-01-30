В МВД прокомментировали смерть второго пилота разбившегося самолета авиакомпании Bek Air

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал журналистам смерть второго пилота разбившегося самолета авиакомпании Bek Air, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что по любому факту гибели человека назначаются судебно-медицинские исследования.

По предварительным данным, в этом случае причиной смерти не являются ни травмы, полученные при катастрофе, ни другие криминальные факторы", - сказал Марат Кожаев в кулуарах мажилиса, отметив, что, скорее всего, причина была в состоянии его здоровья.

Точную причину покажет судмедэкспертиза, добавил он.

Как сообщалось ранее, вчера стало известно о том, что скончался второй пилот разбившегося самолета авиакомпании Bek Air Миржан Мулдакулов. В результате авиакатастрофы второй пилот выжил, но получил серьезные травмы. 21 января он был выписан из больницы.

Напомним, утром 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан , при взлете потерял высоту, при падении пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна.

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