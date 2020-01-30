В МВД прокомментировали смерть второго пилота разбившегося самолета авиакомпании Bek Air

Он отметил, что по любому факту гибели человека назначаются судебно-медицинские исследования.
По предварительным данным, в этом случае причиной смерти не являются ни травмы, полученные при катастрофе, ни другие криминальные факторы", - сказал Марат Кожаев в кулуарах мажилиса, отметив, что, скорее всего, причина была в состоянии его здоровья.
Точную причину покажет судмедэкспертиза, добавил он.
Как сообщалось ранее, вчера стало известно о том, что скончался второй пилот разбившегося самолета авиакомпании Bek Air Миржан Мулдакулов. В результате авиакатастрофы второй пилот выжил, но получил серьезные травмы. 21 января он был выписан из больницы.
Напомним, утром 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту, при падении пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Основной версией авиакатастрофы комиссия назвала обледенение судна.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства