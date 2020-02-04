Медработников подозревают в коррупции в четырех областях Казахстана

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба сообщила о расследованиях, проводимых в отношении работников медицинской сферы, подозреваемых в коррупции, передает Kazakhstan Today.

В январе текущего года в ряде регионов страны Антикоррупционной службой начаты досудебные расследования в отношении работников медицины. В частности, в Шымкенте бывшего главврача ГКП "Областная детская больница" управления общественного здоровья Туркестанской области подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более 20 млн тенге. По данным Антикоррупционной службы, главврач растратил денежные средства, оплатив невыполненные работы по ремонту здания.

В Костанайской области проверяется причастность главного врача КГУ "Специализированный дом ребенка Аркалыка" управления здравоохранения акимата области к хищению бюджетных средств в сумме свыше 2 млн тенге. В Мангистауской области начато следствие в отношении исполняющего обязанности руководителя ГКП на ПХВ "Мангистауская областная станция скорой и неотложной помощи" по подозрению в получении взятки в значительном размере от гражданина за трудоустройство фельдшером", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Кызылординской области врач многопрофильной областной больницы подозревается в подстрекательстве граждан к даче взяток. Он предлагал заплатить 600 тыс. тенге должностным лицам ГУ "Управление образования области" за трудоустройство учителем, 500 тыс. тенге - директору ГУ "Скорая медицинская помощь" за трудоустройство в качестве фельдшера. Также врача подозревают в присвоении путем обмана 600 тыс. тенге, полученных за предполагаемое содействие в трудоустройстве специалистом в ГУ "Управление земельных отношений".

Досудебные расследования продолжаются. Окончательные решения о степени вины подозреваемых будут вынесены судом", - подчеркнули в ведомстве.





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