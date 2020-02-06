Пять медицинских справок отменят в Казахстане

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Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана решило упразднить пять видов справок, передает Kazakhstan Today.

По информации Минздрава, в этом году перестанут существовать пять справок : о прохождении предварительных обязательных медицинских осмотров; о допуске к управлению транспортным средством; из психоневрологической организации; из наркологической организации; из противотуберкулезной организации.

При обращении для получения государственной услуги медицинские справки будут оформляться автоматически, с разрешения самого гражданина", - уточнили в пресс-службе Минздрава.

Также сообщается, что в 2020 году планируется перевести на электронный формат следующие услуги: выдача справки из медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь; выдача выписки из медицинской карты стационарного больного; выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар; выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования; выдача заключения о безопасности, качестве и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий.

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