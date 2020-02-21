Сотрудник службы районной пробации Алматы задержан по подозрению в мошенничестве

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Алматы совместно с группой собственной безопасности департамента уголовно-исполнительной службы Алматы уличила инспектора службы пробации Турксибского района в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в покушении на завладение мошенническим путем денежными средствами в сумме 100 000 тенге под предлогом выдачи разрешения условно осужденному на выезд за пределы города Алматы. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС департамента полиции города Алматы. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - прокомментировали в ведомстве.

Между тем в Кокшетау за мошенничество осужден исполняющий обязанности оперуполномоченного управления полиции капитан Аубакиров. Он подозревался в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 50 тыс. тенге якобы за непривлечение к уголовной ответственности. Аубакиров приговорен к штрафу в сумме 375 тыс. тенге, лишен капитанского звания и права занимать должности на государственной службе.

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