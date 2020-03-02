Фото: zakon.kz.

Алматы. 1 марта. Kazakhstan Today - В Алматы усилен контроль за обеспечением общественных мест антисептическими средствами; региональный штаб Алматы призывает горожан усилить меры личной профилактики коронавирусной инфекции, об этом по итогам заседания регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова, в ходе которого были рассмотрены текущая ситуация в Алматы и меры усиленного санитарно-карантинного контроля, принимаемые с учетом роста количества зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире, сообщили в пресс-службе акимата города, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы, "с 1 марта текущего года вступило в силу Постановление главного санитарного врача Казахстана "О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", в котором определены три классификации проведения противоэпидемических мероприятий с учетом уровня распространения коронавируса в странах пребывания".

1 категория - КНР, Иран - карантин на 14 дней с изоляцией в специально отведенных помещениях с последующим медицинским наблюдением в организациях первичной медико-санитарной помощи в течение 10 дней после выписки; Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Япония, Италия - домашний карантин с ежедневным наблюдением медицинским работником с последующим медицинским наблюдением в течение 10 дней.

2 категория - Сингапур, Таиланд, Азербайджан - наблюдение медицинским работником с ежедневным посещением в течение 14 дней с последующим наблюдением путем обзвона в течение 10 дней.

3 категория - Германия, США, ОАЭ, Великобритания, Франция, Бахрейн, Кувейт, Испания, Малайзия - наблюдение медицинским работником путем обзвона в течение 24 дней со дня пересечения границы РК", - указывается в постановлении.

На сегодня во всех поликлиниках города Алматы подготовлены изоляторы, провизорные койки, работают фильтры, имеется необходимое количество респираторов и других средств защиты от вируса. Оперативно проводится осмотр лиц, поступающих с подозрением на коронавирусную инфекцию. Принимаются меры по развертыванию дополнительных койко-мест.

Медицинские организации города готовы к выполнению своих функциональных обязанностей по недопущению распространения коронавирусной инфекции. С медицинскими кадрами города проведена подготовительная работа, медицинские сотрудники в полной мере готовы к реализации мероприятий по недопущению коронавирусной инфекции", - доложил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

В мегаполисе обеспечен контроль по всем транспортным направлениям. Особое внимание уделяется проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории международного аэропорта. Все лица, прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, находятся на контроле эпидемиологов.

В город Алматы с 6 февраля прибыло более 13 тыс. пассажиров. Порядка 35 эпидемиологов отрабатывают все прибывающие рейсы.

За прибывающими лицами мы проводим постоянное медицинское наблюдение", - сказала руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова. В аэропорту города Алматы дополнительно развернут новый транзитный зал для пассажиров 1 категории.

По итогам заседания председатель регионального штаба Е. Бабакумаров поручил усилить контроль над всеми государственными учреждениями, в том числе школами, вузами на наличие антисептических и дезинфицирующих средств, доступных для всеобщего пользования. Средства защиты от вируса также должны быть предусмотрены в местах скопления людей. Соответствующие рекомендательные письма были направлены администрациям торговых центров, ЦОНов и т.д.

Кроме того, поручено усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах обеспечения личной противовирусной профилактики. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции гражданам настоятельно рекомендуется придерживаться следующих мер профилактики:

- часто мыть руки с мылом;

- проводить влажную уборку ежедневно;

- проветривать помещения не менее 2 раз в день;

- измерять температуру тела не менее 2 раз в день ежедневно;

- использовать отдельные посуду, средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубную пасту, бритвенные приборы и др.);

- при появлении симптомов заболевания (повышение температуры тела, насморк, кашель и другие) вызывать скорую помощь;

- практиковать этикет кашля (соблюдать дистанцию, прикрывать рот при кашле и чихание одноразовыми салфетками или одеждой и мыть руки).

В условиях домашнего карантина изолированному лицу необходимо:

- выделить отдельную хорошо проветриваемую комнату;

- исключить посещение его другими людьми;

- исключить посещение им мест массового скопления населения;

- не пользоваться общественным транспортом.

Также в связи с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусом в 52 странах гражданам рекомендуется отложить поездки. Кроме того, настоятельно рекомендуется избегать места массового скопления людей.

В целом на сегодня в Алматы случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Ситуация находится под контролем властей. По вопросам рекомендуется обращаться в круглосуточный Call-центр по номеру 1406", - отметили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства