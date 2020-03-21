О состоянии заболевших коронавирусом рассказали в Алматы

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал в ходе онлайн-брифинга о состоянии 22 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил Абилдаев, на данный момент в инфекционных больницах Алматы находится 22 пациента, у кого подтверждена коронавирусная инфекция.

На сегодня состояние у 20 заболевших удовлетворительное, у двоих средней степени тяжести", - отметил он.

Он также рассказал о трех вновь выявленных больных коронаврусом.

Первая из трех пациентов является жительницей города. Она имела контакт с, прибывшими из-за границы, лицами. После появления симптомов, таких как сухой кашель, першение в горле, загрудинная боль, заложенность уха 18 марта у нее были взяты анализы на CОVID-19, которые вчера дали положительный результат.

Вторая пациентка, у которой подтвержден коронавирус - бортпроводница чартерного рейса Берлин — Алматы. Со дня прилета, с 12 марта, находилась в инфекционной больнице на карантине.

Третий - мужчина 1997 года рождения прибыл 19 марта ночью рейсом Париж - Минск -Алматы. Поступил в провизорный госпиталь на карантин. Сегодня переведен в Городскую инфекционную больницу.





У ребенка 2018 года рождения жалобы на кашель, на рентгене выявлена правосторонняя пневмония", — сообщила пресс-секретарь управления общественного здоровья Алматы Набира Эсенова.

По информации пресс-службы акима Алматы, в настоящий момент на карантине в провизорных госпиталях города находятся 696 граждан, на домашнем карантине – 1108 человек.

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