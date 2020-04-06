В МОН РК рассказали о расписании уроков в условиях дистанционного обучения

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В МОН рассказали о расписании уроков в условиях дистанционного обучения, передает Kazakhstan Today.

Есть несколько форматов, которыми могут воспользоваться наши педагоги. Первый - это телеуроки. По телеформатам есть расписание на каналах - "Balapan" и "Ел Арна" с 9 утра. Просмотр 10-минутного видео по телеканалам. После этого учитель, согласно своему заранее подготовленному плану, ведет урок", - сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

Коллеги, вы знаете, что даже при обычном режиме каждый учитель пишет для себя планы, в которых формирует объем заданий на каждый день. Каждый учитель понимает, что 4-я четверть - 7 учебных недель. В зависимости от учебных планов каждый знает, сколько часов он должен провести. Знает администрация школы. Администрация школы не должна требовать от учителя жесткого расписания, как к этому привыкли ранее", - отметила вице-министр.

Ш. Каринова напомнила, что обычно "урок начинается в 8 утра, идет 40 минут, а потом перемена и так далее. Но этого в дистанционном обучении быть не может. Дистанционное обучение предполагает связь ученика и учителя, когда и по каким материалам удобно работать учителю".

Исходя из этого, свой объем, свои часы, выдает творчески. По телеформатам - после просмотра 10-минутного видео учитель дает задания - упражнения, задачи, тесты на закрепление пройденной темы. Темы дети прослушали по ТВ и выполняют задания сами", - подчеркнула представитель МОН, пишет Казинформ .

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