Минобразования: При дистанционном обучении нет необходимости в домашних заданиях

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - При дистанционном обучении нет необходимости в домашних заданиях, сообщил министр образования Асхат Аймагамбетов.

Я вчера в обеденное время принимал звонки в колл-центре по телефону 1450. Было много звонков, и я, и мои заместители были на связи. Многие вопросы касались дистанционного обучения. Мы говорили нашим коллегам: с домашним заданием, мы должны понимать, что, когда ребенок обучается в домашних условиях, дистанционно, у нас уже нет в традиционном понимании домашнего задания, потому что те задания, которые он отправляет через Кунделик или через мессенджеры, электронную почту или другими путями, это учебные задания. Плюс к ним направлять домашние задания, мы считаем, что такой необходимости нет. Поэтому соответствующие инструкции были нами направлены в регионы", - сказал Асхат Аймагамбетов в прямом эфире на канале zakon.kz.

Так же он рассказал, что предметы были разделены на несколько групп.

Те предметы, где обязательно должна быть обратная реакция. Например, по физкультуре, или по графике и проектированию, или по художественному труду, не надо заставлять детей, чтобы они писали письменные работы и отправляли. Есть случаи, когда некоторые наши коллеги, наши учителя очень обязательные, переживают, что дети могут не освоить тему. Для каждого из них, я всегда говорю, им кажется, что их предмет является особенным и, может быть, даже самым главным. Мы это понимаем, поэтому мы говорим нашим коллегам, что нельзя перебарщивать с домашними заданиями. И вообще в целом с заданиями. Надо создать условия, чтобы ребенок мог освоить эту программу", - отметил министр.

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