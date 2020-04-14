Польша оказала гуманитарную помощь Казахстану

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Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Польша прислала груз гуманитарной помощи в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Сегодня из Польши чартерным рейсом авиакомпании SCAT в Казахстан прибыла очередная партия гуманитарного груза в виде защитных масок многократного использования (100 тыс. штук), предоставленных польской компанией Wipasz, а также персональных компьютеров (ноутбуков) для дистанционного обучения казахстанских школьников, переданных в дар фондом князей Любомирских.

Добрый жест дружественной для Казахстана Польши является наглядным примером глобальной солидарности в борьбе с пандемией COVID-19", - отметили в Министерстве иностранных дел РК.

Как известно, с 17 марта по 12 апреля 2020 года в Казахстан прибыла гуманитарная помощь из США, Китая , Южной Кореи, Японии, Турции и ОАЭ . Кроме того, китайские врачи прилетели в Казахстан , чтобы поделиться практическим опытом, а врачи из Израиля, Южной Кореи и Японии обменялись опытом по борьбе с коронавирусом со своими казахстанскими коллегами в онлайн режиме.

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