В Казахстан из Китая прибыли пульмонологи, реаниматологи и эксперты общественного здравоохранения

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В столицу Казахстана прибыл борт с 10 врачами из Китая , передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане встретили врачей из Китая, которые обладают колоссальным опытом в лечении больных коронавирусной инфекцией. Они помогут справиться Казахстану в борьбе с эпидемией вируса COVID-19. Прибыли ведущие специалисты пульмонологи, реаниматологи, эксперты общественного здравоохранения, сообщили в Оперативном штабе госкомиссии

Кроме того, КНР доставили около 5,5 тонны гуманитарной помощи, в которую входят средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты.

Отмечается, что в начале эпидемии Казахстан также оказал гуманитарную помощь Китаю в виде масок.

На 15 дней пребывания врачей расписана полная программа. В процессе программы планируется обсуждение вопросов диагностики, лечения пациентов с коронавирусом, а также в целом будут отмечены вопросы общественного здравоохранения. В рамках программы намечается посещение трёх городов Казахстана - это Нур-Султан, Алматы и Караганда", - уточнили в штабе.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев, все расходы по пребыванию китайских врачей будут покрыты Казахстаном.

Но сложно вычленить эти расходы. Эти медики будут работать, в том числе напрямую с нашими сотрудниками медучреждений. При необходимости они там будут смотреть, могут и сверхурочно остаться. Задача - предотвратить распространение коронавируса. Безусловно, это не туристическая поездка. Люди приехали сюда, чтобы работать, помогать", - сказал Ержан Ашикбаев.

Он также рассказал о гуманитарной помощи, предоставленной китайской стороной.

И гуманитарный груз, и бригада китайских медиков - это одна из первых реализаций договоренностей, достигнутых на высшем уровне между президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином в отношении оказания взаимодействия двух государств по предотвращению дальнейшего распространения этой угрозы. Это не первый дружественный жест наших китайских партнеров. Пользуясь возможностью, хотелось бы поблагодарить и правительство Китая, и многих наших партнёров за оказываемое Казахстану содействие. Ранее в Алматы была доставлена первая партия этого груза. По решению Китайского правительства содействие Казахстану оказывает не только Центральное правительство, но и региональные власти. Мы также видим, что многие компании инициативно выходят на наших дипломатов в КНР и оказывают содействие - крупные компании, глобальные компании и отдельные частные предприниматели", - пояснил заместитель главы МИД РК.





Таким образом, по последним данным, в стране подтвержден 781 случай регистрации коронавирусной инфекции, 60 выздоровело, восемь скончались . Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 79 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,3 млн. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

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