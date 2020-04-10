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Зарегистрированы еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане

10.04.2020, 00:00 7264
Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.55 9 апреля зарегистрированы еще 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Как стало известно, 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы: в городе Алматы - 1 случай, Акмолинской области - 4 случая, Павлодарской области - 2 случая, Кызылординской области - 8 случаев, городе Нур-Султане - 2 случая.
 

На сегодняшний день в стране подтвержден 781 случай регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 225 случаев, городе Алматы - 122 случая, в Карагандинской области - 57 случаев, Акмолинской области - 60 случаев, Атырауской области - 42 случая, Жамбылской области - 45 случаев, г. в городе Шымкенте - 27 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 3 случая, Мангистауской области - 7 случаев, Кызылординской области - 100 случаев, Западно-Казахстанской области - 4 случая, Туркестанской области - 34 случая, Костанайской области - 3 случая", - говорится в сообщении.


В Павлодарской области зарегистрирован один летальный случай.
 
В Целиноградском районе Акмолинской области зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией.
 

Две женщины в возрасте 93 и 57 лет, и двое мужчин в возрасте 59 и 84 лет. Все были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы", - говорится в сообщении.

 
По результатам диагностического исследования ПЦР был выявлен диагноз COVID-19. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
 
По состоянию на 9 апреля в регионе выявлено 60 человек с инфекцией COVID-19: в Целиноградском районе - 55 случая, Аршалынском районе - 3 случая, Кокшетау - 1 случай, Шортандинском районе - 1 случай.
 
Таким образом, по последним данным, в стране подтвержден 781 случай регистрации коронавирусной инфекции, 60 выздоровело, восемь скончались.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 79 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,3 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
 

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