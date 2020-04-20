Православные всего мира празднуют Пасху

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - В этом году во всем мире происходит необычное празднование Пасхи. Из-за пандемии коронавируса верующие не смогли посетить храмы - впервые в истории Пасхальное Богослужение проводилось без прихожан, передает Kazakhstan Today.

Пасха или Светлое Христово Воскресение - древнейший и самый важный христианский праздник, традиционно сопровождавшийся большим скоплением верующих в храмах в ночь с субботы на воскресенье. В воскресный день принято ходить друг к другу в гости с праздничным угощением - Пасхальными куличами и крашеными яйцами, угощать соседей, родных и друзей. Между тем эпидемия коронавируса внесла коррективы и в эту давнюю традицию, из-за COVID-19 верующие останутся сегодня дома. К этому их призвали священнослужители

В эти дни из-за необходимых карантинных мер временно ограничен доступ в храмы. К огромному сожалению, и праздник Пасхи в нынешнем году большинство прихожан встретят дома, в условиях вынужденной самоизоляции. Но будем помнить: у истинно верующего сердца радость Пасхи никто отнять не может. Совместная домашняя молитва, чтение духовной литературы и, наконец, просмотр трансляций богослужения помогут нам приобщиться к Празднику праздников", - сказал митрополит Александр.

Казахстанские телеканалы транслировали праздничные богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы и других главных храмов всех епархий Казахстана.

С поздравлением по случаю Пасхи обратился к православным казахстанцам глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Поздравляю православных казахстанцев со светлым праздником Пасхи! Этот праздник олицетворяет собой высокие духовно-нравственные идеалы, он наполнен теплом, милосердием и состраданием. Непреходящие ценности христианской религии вдохновляют людей на благородные дела и поступки. Светлый праздник Пасхи - это еще одна уникальная возможность вернуться к истокам духовного единения и искреннего братства. Сегодня, когда весь мир борется с пандемией, сила духа и солидарность народов, независимо от их вероисповедания, приобретают особое значение. Уверен, благодаря единству, стойкости, мудрости и выдержке нашего народа мы с честью пройдем через все испытания. Желаю православным христианам и всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в поздравлении.

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