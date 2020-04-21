Мужчину с заряженными пистолетами задержали на детской площадке в Кокшетау

Кокшетау. 20 апреля. Kazakhstan Today - Мужчина размахивал заряженными пистолетами на детской площадке в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

В Кокшетау гвардеец обезвредил мужчину, вооруженного двумя пистолетами, сообщает портал Polisia.kz

18 апреля военнослужащий Национальной гвардии Василий Гунько, следуя на службу, увидел во дворе дома парня, который размахивал на детской площадке двумя пистолетами. Вызвав участкового, военнослужащий совместными действиями с ним задержал вооруженного гражданина, которого доставили в УП для дальнейшего разбирательства", - пишет портал.

Выяснилось, что мужчина был вооружен пневматическим пистолетом Макарова и револьвером.

Я заметил, что мужчина на детской площадке в присутствии детей размахивал двумя пистолетами. Осознавая, что он в любой момент может нанести угрозу жизни жителям, я немедленно подошел нему и потребовал сдать оружие. К счастью, мужчина не сопротивлялся и передал пистолеты мне. После того как прибыл участковый, мы вместе доставили задержанного в управление полиции, где свои действия гражданин никак не мог объяснить из-за психологических отклонений. В ходе прояснения обстоятельства выяснилось, что оружие было заряжено", - рассказал военнослужащий Нацгвардии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства