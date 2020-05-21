Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - В Алматы продлили время работы общественного транспорта до 21.00, передает Kazakhstan Today.

Городские автобусные маршруты с 21 мая будут работать до 21.00. При этом пассажиры могут передвигаться на общественном транспорте только при обязательном соблюдении таких санитарных норм, как ношение масок и социальное дистанцирование. Также количество пассажиров в салоне автобуса не должно превышать количество сидячих мест. Как отметили в одном из автопарков города, если все места заняты, нужно дождаться следующий автобус. Несмотря на значительное уменьшение пассажиропотока, для удобства горожан и сокращения интервала ожидания сейчас на линию выходят 90% автобусов. Также на популярных маршрутах, где наблюдалось увеличение пассажиропотока, количество подвижных единиц было увеличено", - сообщили в городском акимате.

Вместе с тем стоит отметить, что за соблюдение санитарных норм ответственность несут сами пассажиры. Сотрудниками СЭС совместно с правоохранительными органами будут организованы проверки на общественном транспорте.

Напомним, что возобновление работы пригородных маршрутов пока не планируется.

По последним данным, в Алматы зарегистрировано 1909 случаев COVID-19, всего в РК - 6969.

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