Аким Акмолинской области провел брифинг об эпидемиологической ситуации в регионе

Акимат Акмолинской области

Кокшетау. 27 мая. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел брифинг об эпидемиологической ситуации в регионе, передает Kazakhstan Today.

По словам главы региона, со снятием ограничительных мер по определенным видам деятельности на работу вышли свыше 46 тыс. работников, в числе которых 21,5 тыс. привлеченных к весенним полевым работам.

Ограничительные меры не повлияли на весеннюю полевую кампанию. Благодаря государственной поддержке, все меры для качественных посевных работ приняты, посевная началась в запланированные сроки. Аграрии соблюдают все санитарные нормы и требования безопасности", - рассказали в пресс-службе акимата Акмолинской области.

С 11 мая возобновил работу общественный транспорт, непродовольственные объекты торговли, площадь которых не превышает двух тысяч квадратных метров.

Маржикпаев также подчеркнул, что материальную помощь в размере 42 500 получили 167 тыс. акмолинцев на общую сумму 7,1 млрд тенге.

Особо признателен тем предприятиям, которые смогли наладить производство продукции, необходимой для населения и организаций (маски, медоборудование и дезсредства) в обстановке распространения пандемии. Это АО "Тыныс" и ТОО "Завод бытовой химии" города Кокшетау. Хочу выразить благодарность всем предпринимателям, кто, несмотря на сложное время, продолжает оказывать помощь многодетным семьям, инвалидам и другим социально уязвимым слоям населения - компании Kusto Group (Алматы), ТОО "Кокшетауский гормолзавод", агрохолдинг Aizet Farms из Ерейментауского, ТОО "ТНК" Жаксынского, "Астана Онiм" (Целиноградского, "Уш булак" Аккольского районов и многим другим", - отметил Ермек Маржикпаев.

Проведена работа по сдерживанию цен на продукты первой необходимости. И она продолжается.

Маржикпаев также рассказал, что в результате урагана, произошедшего в регионе 7 апреля, пострадали сотни объектов, два человека погибли. Была создана специальная комиссия, ведется восстановление разрушенных зданий.

Продолжается введение новых домов, капитальный ремонт социальных объектов. Только в рамках Дорожной карты занятости в текущем году будет реализовано 232 проекта на 45 млрд тенге, создано 11 тыс. новых рабочих мест", - проинформировал аким области.

С целью создания условий для родителей разрешено открыть дежурные группы в детских дошкольных организациях. На сегодня функционируют 699 таких групп, которые посещают 12 тыс. детей, а также государственные организации, оказывающие помощь детям.

Как подчеркнул Ермек Маржикпаев, эпидситуация и дальнейшее снижение ограничительных мероприятий напрямую зависят от соблюдения населением и предприятиями противоэпидемических санитарных мер.

С момента окончания ЧП мы активизировали разъяснительную работу в СМИ, социальных сетях об усилении карантинных мер, поскольку окончание режима ЧП вовсе не означает, что режим карантина и коронавирус завершен", - акцентировал внимание глава региона.

По словам спикера, на 23 мая в области зарегистрировано 146 случаев заражения КВИ, в том числе 4 с летальным исходом. Наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировано в пристоличных регионах: Целиноградский - 128, Аршалынский - 7, Шортандинский - 3, Кокшетау - 4, Акколь - 2, Егиндыкольский и Есильский районы по 1 случаю. Среди заболевших 11% - молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, 25% - в возрасте от 30 до 50 лет.

Он также рассказал, что по периметру области с момента введения ЧП функционировали порядка 100 блокпостов. В патрулировании населенных пунктов, соблюдении предприятиями санитарных норм, разъяснительной работе среди населения были задействованы весь личный состав полицейских, работники СЭС, врачи, волонтеры, госслужащие и т.д. На сегодня осталось 6 блокпостов в пригороде Нур-Султана.

С целью контроля за соблюдением мер безопасности мобильными группами проводятся рейды. Так, из 4 тыс. проверенных объектов, нарушения выявлены в 375. Составлено 200 административных материалов. За несоблюдение санэпидтребований составлены более 400 материалов в отношении физических лиц.

В области дополнительно открыты две ПЦР-лаборатории (на базе филиала Национального центра экспертизы и лаборатории медицинского центра "Олимп"), которые также проводят экспресс-тестирование. За месяц протестировано около 30 тыс. человек.

Было отмечено, что соответствующим службам, акимам районов, городов необходимо повсеместно усилить разъяснительную работу среди населения, ежедневно мониторить те предприятия, торговые объекты, места массового посещения, общественный автотранспорт, которым уже разрешили вернуться к работе. Если они нарушают установленные требования, их следует закрыть.

Еще раз хочу подчеркнуть, что обстановка очень серьезная. В период ЧП прошли многие государственные праздники - Наурыз мейрамы, День единства народа Казахстана, День Победы. Вчера состоялись последние звонки. В этом году эти праздники прошли в другом формате. К сожалению, мы сегодня вынуждены общаться в режиме изоляции, поскольку живем в условиях большой опасности - угрозы заражения коронавирусом. Мы не можем сегодня вести себя так же, как вчера. И это нужно понять и принять как необходимость. Поэтому каждый житель должен проникнуться ситуацией и отнестись к ней с полной ответственностью и пониманием! В случае несоблюдения санитарных мер возможен переход на прежний режим строгого карантина", - заключил аким.

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