Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Алматинские кафе и рестораны смогут принимать больше посетителей, сообщили в пресс-службе акимата города Алматы.

В акимате отметили, что из-за необходимости социального дистанционирования, количество посадочных мест в данных заведениях снизилось как минимум в 1,5-2 раза. Кроме того, не все объекты имеют летние площадки.

В связи с высоким сезонным спросом среди населения и в целях поддержки объектов сферы услуг, акиматом города Алматы принято решение предоставить возможность увеличения количества летних площадок за счет их размещения на прилегающей территории", - говорится в сообщении

Таким образом, объектам, ранее не имевшим летние площадки, временно, до стабилизации эпидобстановки и снятия ограничительных мер, разрешается расположить дополнительные места, без капитального строительства, на прилегающей к ресторану или кафе территории. При этом столы не должны создавать помех или неудобств пешеходам, велосипедистам, а также проезду автомобильного транспорта

Также в акимате проинформировали, что размещение сезонных кафе (летних площадок) в границах земельных участков, находящихся в собственности города Алматы, осуществляется без оформления земельно-правовых отношений. Однако открытие указанных объектов под окнами жилых домов разрешается только с письменного согласия их жильцов. Деятельность объектов разрешена при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.

Вместе с тем в акимате напомнили, что в настоящее время в городе сохраняется запрет на проведение банкетов и торжеств. Также на данном этапе запрещена работа караоке, бильярдных и других увеселительных заведений, действующих на территории общепита. Работа кальянных запрещена на весь период карантина.

Дополнительно сообщаем, что объектам, возобновляющим деятельность, необходимо регистрироваться на сайте www.infokazakhstan.kz. В настоящее время на портале зарегистрировано 31 тыс. предприятий и свыше 491 тыс. сотрудников", - заключили в пресс-службе.

Напомним, с 25 мая в Алматы возобновили деятельность свыше 3100 объектов общественного питания, включая летние площадки. Важным условием их работы остается обеспечение расстояния между посетителями, сидящими за соседними столами, не менее 2 метров и рассадка за одним столом не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. Работа объектов общепита разрешена до 23.00.

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