Система Orphus

Алматинские кафе и рестораны смогут принимать больше посетителей

07.06.2020, 20:24 10180
Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Алматинские кафе и рестораны смогут принимать больше посетителей, сообщили в пресс-службе акимата города Алматы.
 
В акимате отметили, что из-за необходимости социального дистанционирования, количество посадочных мест в данных заведениях снизилось как минимум в 1,5-2 раза. Кроме того, не все объекты имеют летние площадки. 
 

В связи с высоким сезонным спросом среди населения и в целях поддержки объектов сферы услуг, акиматом города Алматы принято решение предоставить возможность увеличения количества летних площадок за счет их размещения на прилегающей территории", - говорится в сообщении

 
Таким образом, объектам, ранее не имевшим летние площадки, временно, до стабилизации эпидобстановки и снятия ограничительных мер, разрешается расположить дополнительные места, без капитального строительства, на прилегающей к ресторану или кафе территории. При этом столы не должны создавать помех или неудобств пешеходам, велосипедистам, а также проезду автомобильного транспорта
 
Также в акимате проинформировали, что размещение сезонных кафе (летних площадок) в границах земельных участков, находящихся в собственности города Алматы, осуществляется без оформления земельно-правовых отношений. Однако открытие указанных объектов под окнами жилых домов разрешается только с письменного согласия их жильцов. Деятельность объектов разрешена при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.
 
Вместе с тем в акимате напомнили, что в настоящее время в городе сохраняется запрет на проведение банкетов и торжеств. Также на данном этапе запрещена работа караоке, бильярдных и других увеселительных заведений, действующих на территории общепита. Работа кальянных запрещена на весь период карантина.
 

Дополнительно сообщаем, что объектам, возобновляющим деятельность, необходимо регистрироваться на сайте www.infokazakhstan.kz. В настоящее время на портале зарегистрировано 31 тыс. предприятий и свыше 491 тыс. сотрудников", - заключили в пресс-службе.

 
Напомним, с 25 мая в Алматы возобновили деятельность свыше 3100 объектов общественного питания, включая летние площадки. Важным условием их работы остается обеспечение расстояния между посетителями, сидящими за соседними столами, не менее 2 метров и рассадка за одним столом не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. Работа объектов общепита разрешена до 23.00. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая