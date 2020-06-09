МИД Казахстана не подтвердил гибель казахстанца во время протестов в Нью-Йорке

Сообщение о том, что, по неподтвержденной информации, во время митингов в США погиб казахстанец, стало распространяться в мессенджерах и соцсетях.
В МИД РК сообщили, что среди погибших граждан РК нет.
Протестные акции и беспорядки охватили США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. При задержании полицейский применил удушающий прием, он более 8 минут давил ему коленом на горло, даже после того, как Флойд сообщил, что не может дышать. Видео задержания вызвало огромную волну негодования по всему миру. По данным СМИ, в США во время протестов погибли 11 человек.
В минувшие выходные тысячи людей в разных странах вышли на акции против расизма и произвола полиции.
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