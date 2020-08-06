Казахстанцы приняли участие в опросе по поводу предложения о частичном получении своих пенсионных накоплений

Алматы. 5 августа. Kazakhstan Today - Казахстанцы приняли участие в опросе информационного агентства Kazakhstan Today по поводу предложения о частичном получении гражданами своих пенсионных накоплений в сложившихся обстоятельствах затяжного кризиса с коронавирусной пандемией, передает Kazakhstan Today.

Респондентам было предложено ответить на вопрос по поводу предложения о частичном получении гражданами своих пенсионных накоплений.

Всего в опросе приняли участие 67 человек.

Большинство (65%) ответили, что необходимо перевести пенсионные накопления на личные счета и упразднить ЕНПФ.

28% опрошенных считают достаточным получение 10% накоплений для решения своих проблем.

5% считают, что необходимо оставить все без изменений, 4% - все равно.

Эпидемия не щадит никого. Уже нет скептиков, утверждающих, что вируса не существует, что все это политические игры и так далее. Я лично за эти несколько месяцев успел посмотреть в глаза смерти (моя семья была в доме, когда он полностью сгорел), испытать беспомощность обеспечить элементарной одеждой моих детей в условиях закрытых магазинов, столкнуться с отсутствием лекарств и еще много с чем, о чем просто не хочется рассказывать", - поделился глава общественного совета.

По его словам, недоверие к фондам в целом, отношение к пенсионным отчислениям как к налогам, экономическая ситуация в стране и хорошая работа по управлению пенсионными активами требуют согласованности.

Ситуация заставляет хотя бы в этот момент изменить отношение к накоплениям на старость и посмотреть на них как на способ помочь нашим гражданам бороться со своими финансовыми проблемами. Я предлагаю задействовать деньги вкладчиков в размере 10% от накоплений... Да, средств, накопленных на счетах у основной массы населения на 2020 год, действительно, мало, но деньги могут и не потребоваться на том свете. Уверен, что, обеспечив гражданам страны финансовую поддержку в период кризиса, мы создадим необходимые условия для дальнейшего накопления и обеспечения своей старости", - уверен Сейпульник.

Глава общественного совета считает, что досрочное изъятие своих 10% каждым вкладчиком ЕНПФ приведет к уменьшению консолидированных накоплений в ЕНПФ на 1,7 трлн тенге, к возможности увеличения средней выплаты с 42 500 тенге до 100 тысяч тенге каждому вкладчику; к повышению доверия со стороны вкладчиков к действиям фонда и Нацбанка и к выходу фонда на новый уровень работы.

При наличии отработанных программ учета и персонализации счетов почти 10 млн вкладчиков внедрение данного предложения не должно вызвать существенных проблем. Выплата 10% от накоплений каждого вкладчика должна рассматриваться как его право, а не обязанность. Но эта опция кому-то может спасти жизнь", - подчеркнул Евгений Сейпульник.

Глава совета также предложил законодательно закрепить право вкладчика единожды, вне зависимости от размера накопленных средств, совершить изъятие досрочно. Он пообещал инициировать обращение в адрес главы государства, если его предложение поддержат члены общественного совета.

В ЕНПФ прокомментировали данное предложение . В фонде заявили, что инициатива Евгения Сейпульника о возможности использования пенсионных накоплений вкладчиками для собственных нужд в период коронавирусной пандемии является его частным мнением. На очередном заседании общественного совета при ЕНПФ данное предложение не обсуждалось.

В фонде также отметили, что во всем мире в условиях коронавирусной пандемии и карантина принимаются системные меры по поддержке граждан со стороны государства за счет бюджетных и внебюджетных средств. При этом вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, не решаются за счет личных пенсионных сбережений граждан, предназначенных для их пенсионного обеспечения после завершения трудовой деятельности.

Любые предложения по пенсионной системе требуют расчетов и оценок с учетом долгосрочных последствий принимаемых решений для пенсионного обеспечения граждан, государственных расходов и экономики в целом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства