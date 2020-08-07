В Алматы не ожидается повышения тарифов на электроэнергию

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Асет Масабаев заявил, что до конца года никаких повышений на электроэнергию не ожидается и не будет, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, он отметил, что в целях исключения аварийных ситуаций ведется подготовка города к отопительному сезону.

В течение трех лет были заменены большие участки тепломагистрали по Толе би, которые не ремонтировались с 1986 года. Эта работа начата с мая. Испытали все подающие трубопроводы и теплотрассы. Выявлено более 200 повреждений. Из них 80% устранены. Остальное планируем завершить до сентября", - добавил Масабаев.

Ранее сообщалось , что в Кызылорде снижены тарифы на воду и канализацию.

По информации комитета по статистике МНЭ РК с начала года в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду снизились на 5,5%, канализацию - на 3,5%, отопление центральное - на 3,4%, холодную воду - на 2,6%, а на вывоз мусора - повысились на 11,1%, электроэнергию - на 2,6%.

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