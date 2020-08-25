Учебные заведения Акмолинской области принимают на работу молодых педагогов

Кокшетау. 24 августа. Kazakhstan Today - Преподавательский состав акмолинских школ и колледжей в новом учебном году пополнят порядка 200 молодых специалистов, передает Kazakhstan Today.





По информации управления образования Акмолинской области, каждый год более 900 человек приходят работать в учебные заведения региона, порядка 400 из них - молодые. В этом году к работе приступят 128 новоиспеченных учителей с высшим, 77 с техническим и профессиональным образованием.

По словам заместителя руководителя ведомства, сейчас создаются все условия, чтобы привлекать молодежь на работу в сельской местности.

Примечательно, что более 130 молодых учителей поехали работать в районные школы и колледжи. Программа "С дипломом в село" за последние 3 года помогла восполнить ряды сельских учителей. 800 специалистам выделены кредиты на приобретение жилья и 900 учителей получили подъемные", - поделился Валерий Гамазов.





В управлении внутренней политики региона отметили, что по состоянию на 1 июня этого года кредиты выданы 32, подъемные - 119 специалистам.

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