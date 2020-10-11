На большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана 10 октября 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на севере, в центре и на юго-востоке Казахстана с прохождение атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя и снега. Местами по РК ожидаются туман, усиление ветра, на севере – гололед, на юго-западе – пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Туркестанской, днем в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Мангистауской области днем с пыльной бурей.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях ночью местами сохраняются заморозки, 1-5 градусов.

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