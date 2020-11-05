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Аэропорт Туркестана запускает регулярные рейсы

04.11.2020 4672
Аэропорт Туркестана запускает регулярные рейсы
Туркестан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан проводится работа по открытию регулярных рейсов в аэропорту города Туркестана, передает Kazakhstan Today.
 

На начальном этапе планируются выполнение ежедневных рейсов из городов Нур-Султана и Алматы в Туркестан. Рейсы будут выполняться 3 казахстанскими авиакомпаниями Fly Arystan, SCAT и Qazaq Air", - сообщает пресс-служба КГА МИИР РК.

 
Так, с сегодняшнего дня авиакомпанией Fly Arystan уже начата продажа авиабилетов по вышеуказанным направлениям. 
 

Отмечаем, что цены авиабилетов на рейсы Fly Arystan начинаются от 6999 тенге между Нур-Султаном и Туркестаном и от 5999 тенге между Алматы и Туркестаном", - отметили в комитете.

 
В ведомстве также добавили, что первый рейс по маршруту Нур-Султан - Туркестан - Нур-Султан состоится 1 декабря 2020 года.

 

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