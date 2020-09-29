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В Туркестане запущен новый аэропорт

28.09.2020 13987
В Туркестане запущен новый аэропорт
Туркестан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в презентации нового международного аэропорта в Туркестане, передает Kazakhstan Today.
 
В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область Первым Президентом Казахстана был запущен новый международный аэропорт города Туркестана. 
 

Проект строительства первого в независимом Казахстане нового аэропорта стал одним из крупнейших и значимых объектов на масштабной стройке современного Туркестана. Новая воздушная гавань Туркестана придаст мощный импульс развитию туризма в регионе, удовлетворит потребность граждан в услугах авиаперевозок. Для реализации проекта были привлечены иностранные инвестиции, строительство завершилось в рекордные сроки", - рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

 
По данным ведомства, из нового международного аэропорта Туркестана на первом этапе казахстанскими авиакомпаниями будут открыты рейсы в Нур-Султан, Алматы, в дальнейшем в качестве духовного центра тюркского мира Туркестан будет соединен с другими областными центрами Казахстана.
 
На первоначальном этапе авиакомпанией Turkish Airlines планируется открытие рейсов в Стамбул.
 
Также аэропорт Туркестана будет включен в режим "открытое небо" для полетов иностранных авиакомпаний, что сделает его привлекательным для расширения географии полетов и способствовать привлечению потока зарубежных туристов.
 
В КГА проинформировали об основных параметрах аэропорта:
 
площадь аэропорта - 905 гектаров;
 
взлетно-посадочная полоса - 3300 на 45 метров;
 
площадь пассажирского терминала - 10,5 тыс. квадратных метров;
 
пропускная способность - 450 пассажиров в час.

 

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