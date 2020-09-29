В Туркестане запущен новый аэропорт

Туркестан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие в презентации нового международного аэропорта в Туркестане, передает Kazakhstan Today.

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область Первым Президентом Казахстана был запущен новый международный аэропорт города Туркестана.

Проект строительства первого в независимом Казахстане нового аэропорта стал одним из крупнейших и значимых объектов на масштабной стройке современного Туркестана. Новая воздушная гавань Туркестана придаст мощный импульс развитию туризма в регионе, удовлетворит потребность граждан в услугах авиаперевозок. Для реализации проекта были привлечены иностранные инвестиции, строительство завершилось в рекордные сроки", - рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

По данным ведомства, из нового международного аэропорта Туркестана на первом этапе казахстанскими авиакомпаниями будут открыты рейсы в Нур-Султан, Алматы, в дальнейшем в качестве духовного центра тюркского мира Туркестан будет соединен с другими областными центрами Казахстана.

На первоначальном этапе авиакомпанией Turkish Airlines планируется открытие рейсов в Стамбул.

Также аэропорт Туркестана будет включен в режим "открытое небо" для полетов иностранных авиакомпаний, что сделает его привлекательным для расширения географии полетов и способствовать привлечению потока зарубежных туристов.

В КГА проинформировали об основных параметрах аэропорта:

площадь аэропорта - 905 гектаров;

взлетно-посадочная полоса - 3300 на 45 метров;

площадь пассажирского терминала - 10,5 тыс. квадратных метров;

пропускная способность - 450 пассажиров в час.





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