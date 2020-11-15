В Алматы выявлены работающие по выходным увеселительные заведения

Алматы. 14 ноября. Kazakhstan Today - В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом числа заразившихся по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в выходные дни по городу проводится усиленная работа мониторинговых групп, передает Kazakhstan Today.

По Медеускому району в ночь с 13 на 14 ноября текущего года было создано 9 мониторинговых групп из 4 районов: Медеуский район - 3 группы, Турксибский район - 2 группы, Бостандыкский район - 2 группы, Жетысуский район - 2 группы", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Мониторинговыми группами были охвачены ночные заведения района. Всего обследовано 72 объекта. На момент обследования было закрыто 69 объектов.

Около 350 почетителей были выведены из трех заведений, работавших в запрещенное время.

С нарушениями выявлены следующие объекты:

1. Ночной клуб "Танцы бар" (улица Гоголя, 73);

2. Гастробар Nebo bar gallery and terrase (улица Достык, 192/2);

3. Букмекерская контора Tennisi.kz (улица Халиуллина, 34/90).

По всем выявленным нарушениям с ответственных лиц взяты объяснительные для принятия необходимых мер. Также на местах проведена разъяснительная работа о необходимости строгого соблюдения карантинных мероприятий и устранения нарушений", - отметили в ведомстве.

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