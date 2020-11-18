В Костанайской области вводится ограничение на передвижение жителей с 22.00 до 06.00

Костанай. 17 ноября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло внес изменения в прежнее постановление , передает Kazakhstan Today.

Согласно обновленному документу, вводится ограничение на передвижение жителей с 22.00 до 06.00.

В постановлении сказано, что у прибывающих в Казахстан пассажиров международных авиасообщений, не являющихся гражданами Казахстана, должна быть справка ПЦР с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи).

Также говорится, что жителям ограничат передвижение по территории населенных пунктов Костанайской области с 22.00 до 06.00. Кроме того, вводится запрет на передвижение пассажирского междугороднего общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси).

Общественному транспорту разрешено работать с максимальным выходом на линии в часы пик в будние дни с 06.00 до 21.00. В выходные и праздничные дни их работа приостанавливается, за исключением общественного транспорта в город Рудный, следующего по маршрутам №№ 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО "ССГПО" в промежутках времени с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 01.00. Такси запрещается работать с 22.00 до 06.00, водители и пассажиры должны обязательно носить маски", - сказано в документе.

Постановление вступило в силу. С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

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