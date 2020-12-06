Сегодня отмечается Международный день волонтеров

Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - 5 декабря в мире отмечают Международный день волонтеров, передает Kazakhstan Today.

Об этом казахстанцам напомнил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня во всем мире отмечается Международный день волонтеров. Они по праву стали символом добра, искренности, подвижничества во имя интересов простых людей. Волонтерство - это настоящий патриотизм", - написал глава государства в своем Твиттере.

Горжусь нашими добровольцами и благодарен им за огромную полезную работу, особенно в период пандемии. Волонтерство - это не временная кампания, это состояние души десятков тысяч наших граждан. Мы всегда вместе", - подчеркнул президент.





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