Майлибаев назначен руководителем управления культуры Алматы

Алматы. 8 декабря. Kazakhstan Today - Назначен руководитель управления культуры города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления культуры города Алматы назначен Гани Майлибаев, сообщили в пресс-службе акима.

Гани Майлибаев родился 10 сентября 1987 года. Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Трудовую деятельность начал в 2008 году с должности заведующего сектора учета статистики - главный бухгалтер Бостандыкского районного филиала партии "Нур Отан" города Алматы. В разные годы работал юрист-консультантом, консультантом в Алатауском районном филиале партии "Нур Отан" Алматы. В 2014-2015 годы являлся первым заместителем председателя Медеуского районного филиала партии "Нур Отан" Алматы.

С 2015 по 2019 годы занимал должность заместителя акима Медеуского района Алматы. С 2019 по 2020 годы был заместителем акима Наурызбайского района Алматы. До назначения он работал руководителем управления туризма акимата Жамбылской области.

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