Главой управления общественного здоровья Алматы назначен Табынбаев

Алматы. 8 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы сменился руководитель Управления общественного здоровья, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления общественного здоровья назначен Нариман Табынбаев, сообщили в пресс-службе акимата.

Нариман Табынбаев родился 23 февраля 1961 года. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, Казахскую инженерно-техническую академию. Профессор, доктор медицинских наук. Трудовую деятельность начал в 1985 году детским хирургом Центральной районной больницы Кызылординской области.

С 1988 по 1994 годы работал заведующим отделения эндоскопии, заместителем главного врача областной больницы по диагностическому центру областной больницы в Кызылорде.

С 1994 по 1997 годы являлся заместителем главного врача по лечебной работе Центральной районной больницы Алматинской области.

С 1997 с 2002 годы проработал в Научном центре урологии научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим отделения, главным врачом.

С 2008 по 2014 годы занимал должность директора Областного медицинского центра в Кызылорде, директора в Научном центре урологии.

2014-2015 годы - заместитель председателя правления АО "Национальный медицинский холдинг". С 2015 по 2018 годы являлся директором Национального научного центра онкологии и трансплантологии в Астане.

С 2019 по 2020 годы проходил стажировку в Fox Chase Cancer Center (Philadelphia, USA), University of Minnesota (Minneapolis, USA).

До назначения занимал пост директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" УОЗ Алматы.

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