В Уральске разгорается скандал вокруг стадиона "Юность"

Уральск. 8 декабря. Kazakhstan Today - Новый владелец утверждает, что оборудование для искусственного льда неисправно, а в областном управлении спорта заявили, что новый владелец не заинтересован в работе стадиона, также его установили с многочисленными нарушениями, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", с начала зимы в Уральске залили 10 катков. Среди мест массового катания на коньках не оказалось стадиона "Юность", отремонтированного в 2018 году. Причем ранее сообщалось, что на стадионе установили уникальное дорогостоящее оборудование и искусственный лед. По проекту стадион мог работать при температуре не выше +10 градусов. Но к началу декабря стадион по-прежнему закрыт.

Как рассказал заместитель управления спорта и физической культуры ЗКО Женис Нигметуллин, в начале этого года каток "Юность" был передан в доверительное управление.

В обязанности управляющего входила организация массового катания для населения, а также проведение текущего ремонта. Однако полмесяца назад доверительный управляющий написал письмо о том, что он не справляется с этим объектом, для него это не выгодно, поэтому он хочет обратно сдать государству. Теперь после приема-передачи объекта должен быть расторгнуть договор. Управляющий сделал там кое-какие улучшения, должна быть создана комиссия, чтобы проверить, что было сделано и на какую сумму", - пояснил Женис Нигметуллин.

Он отметил, что одной стороной договора по управлению госимущества является управление финансов ЗКО.

Управление финансов создаст комиссию на днях, куда входит управление спорта и физической культуры ЗКО. Мы будем проверять и принимать объект. Этот объект до конца года должен в любом случае быть принят, в связи с этим задерживается организация массового катания. Пока объект находится у частного лица, которое выступает управляющим, он не хочет заниматься этим, звучит грубо, но это не в его интересах. Естественно, государство это будет делать после того, как пройдет приемка. Вот такая ситуация", - рассказал Женис Нигметуллин.

Он заверил, что когда объект принимали, там был неисправный кабель, который не выдержал нагрузку, но на сегодня в рамках гарантийного обязательства подрядчик его заменил. На сегодня холодильное оборудование исправное и работает.

К слову, руководитель подрядной организации "Бірлік", которая выполняла работы на этом стадионе, Аманжол Конеев арестован. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 143 миллионов тенге и неуплате налогов - 1,5 миллиарда тенге.

Сегодня стадион находится в доверительном управлении у предпринимательницы Сауле Якаевой. Ее супруг - известный адвокат Абзал Куспан - прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Технически принять этот объект было невозможно. До того как принимать его, я дважды писал письма, что погодные условия не позволяют этого сделать. Это было 29 мая 2020 года. Как его принимать? Наступила осень и меня уверяют, что там все нормально, все работает никаких проблем нет. Похолодало, и я снова пишу письмо, давайте будем проверять оборудование как положено. Пока они тянули, подрядчика Аманжола Конеева арестовали", - рассказал Абзал Куспан.

Он пояснил, что московская компания, которая является заводом изготовителем оборудования, выявила многочисленные нарушения и в таком виде оборудование даже нельзя подключать. С момента установки там ни разу не меняли масло, ни разу не проводились подготовительные работы на зиму, на лето.

Пусть пригласят СМИ и проверят, включат и посмотрим как он работает. Согласитесь, это очень просто. Или они хотят сказать, что когда мне сдавали все было в рабочем состоянии? Как будто я сломал? Обо всем я предупреждал в письменном виде. Все документы имеются, но никто не хочет брать на себя ответственность. Если это оборудование сломается, его стоимость свыше одного миллиарда. Сейчас москвичи предлагают за 30 миллионов тенге отремонтировать, у меня есть письменное заключение. Но нужно будет вскрывать его, возможно, сумма увеличится. Я спрашивал деньги, писал письмо на имя акима ЗКО Гали Искалиева, в управление финансов, заключение прикладывал. Теперь их голословное утверждение меня мало волнует", - пояснил Абзал Куспан.

Он добавил, что оборудование новое и не должно ломаться.

Я записывался на прием к акиму области Гали Искалиеву, он меня не принял, что мне остается делать? Я просил сдать объект как положено - комиссионно. Сам объект я принял, но вопрос в оборудовании. Договор был заключен на пять лет, те ремонтные работы, которые мы должны проводить в течение двух лет, я уже провел в этом году, пользуясь карантином: поменял отопление, поменял котел за один миллион тенге, поменял электрооборудование, полностью отремонтировал баню для хоккеистов. Свыше 17 миллионов тенге уже туда вложили. И теперь вкладывать 30 миллионов тенге в оборудование я не собираюсь", - заявил Абзал Куспан.

Также он дополнил, что подписывал акт приемки с оговоркой.

На стадионе уже при мне был заменен кабель, но опять же неправильно. Я, к примеру, это не принял по акту, подрядчик грозился подать в суд. Я готов с кем угодно судиться, все выяснится", - заключил Абзал Куспан.

Напомним, стадион "Юность" начали реконструировать в 2015 году. На это компания КПО б.в. выделила 580 миллионов тенге. Балансовая стоимость стадиона составила 1 миллиард 30 миллионов тенге. 5 июля 2018 года состоялось торжественное открытие стадиона, где директор подрядной организации "Бірлік" Аманжол Конеев отметил, что такому стадиону нет аналогов в Казахстане.

23 апреля 2019 года прошли торги по передаче объекта в доверительное управление.

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