Побег пьяного судисполнителя от полицейских сняли на видео в Уральске

Уральск. 30 декабря. Kazakhstan Today - Побег пьяного судисполнителя на "Тойоте" от полицейских сняли на видео в Уральске, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 30 декабря, примерно в 00.30, на улице Т. Масина был остановлен автомобиль марки "Тойота". За рулем авто находился 33-летний житель Уральска, пишет "Мой город"

Во время беседы было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, в связи с чем сотрудниками полиции был составлен протокол по статье 613 КоАП РК (Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) и направлен для принятия решения в суд Уральска", - рассказали в пресс-службе ведомства.





При задержании водителя полицейским пришлось применить наручники, так как мужчина оказывал сопротивление при задержании, пытался убежать и оскорблял силовиков. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился судисполнитель региональной палаты частных судебных исполнителей ЗКО Алтынбек Бикмухамбетов.

Автомобиль правонарушителя был водворен на штрафстоянку, а на водителя составили еще один протокол по статье 230 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании).

Как сообщил заместитель руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей Западно-Казахстанской области Адиль Сюнтиев, сотрудник, который устроил побег от полицейских, скорее всего, будет исключен из палаты.

За неоднократные нарушения мы направили представление на исключение из палаты. Пока вопрос до конца не рассмотрен и он является официальным работником. Почему он так сделал, ответить не можем, возможно, он просто гулял с друзьями. В палате он работает около года. На работу пьяным не приходил", - прокомментировал Адиль Сюнтиев.

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