Президент поздравил казахстанцев с Рождеством

Нур-Султан. 7 января. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Рождества, передает Kazakhstan Today.
Сердечно поздравляю всех православных с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник олицетворяет собой многовековые традиции добра, милосердия, любви и заботы о ближнем. Он содействует укреплению духовно-нравственных ценностей и межконфессионального согласия в стране. Православные христиане наряду с представителями других вероисповеданий вносят большой вклад в развитие государства и единение нашего народа. Вместе мы сделаем Казахстан еще сильнее. Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть этот замечательный праздник принесет счастье и радость", - говорится в поздравлении.
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