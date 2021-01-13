В Атырауской и Мангистауской областях устранили перебои в электросетях

Атырау. 12 января. Kazakhstan Today - АО "KEGOC" завершил восстановительные работы в своих сетях в Атырауской и Мангистауской областях, передает Kazakhstan Today.

10 и 11 января в результате аномальных погодных явлений произошли отключения отдельных воздушных линий и оборудования на подстанциях компании и в региональных сетях из-за чего начались перебои с электричеством у ряда потребителей в Атырауской и Мангистауской областях.

Несмотря на продолжающееся коронирование высоковольтного оборудования из-за обледенения, снега и высокой влажности, персонал АО "KEGOC" провел полный комплекс восстановительных работ. В настоящее время полностью восстановлена нормальная схема электрической сети. Атырауская и Мангистауская области синхронизированы с ЕЭС. С моментов возникновения перебоев, электроснабжение потребителей было полностью восстановлено в период от одного до девяти часов.

6 января в АО "KEGOC" прокомментировали отключение электроэнергии на юге Казахстана.

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