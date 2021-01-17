Сегодня празднуется День дракона

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - День дракона посвящен исследованиям культурного значения дракона для истории в обществе по всему земному шару от Европы до Азии, передает Kazakhstan Today.

Эти январские мероприятия второй декады месяца имеют ежегодный характер.

Когда дело доходит до празднования Дня дракона, у вас есть много вариантов. Нарисуйте или раскрасьте изображения драконов. Посмотрите с друзьями свой любимый фильм на тему драконов. Читайте фантастические романы о драконах. Купите или сшейте чучело дракона для себя или друзей! Если вы любите искусство, то можете распечатать раскраску дракона. Или вы можете попытаться нарисовать изображение одного из этих мифических существ с нуля", - рассказал автор поста.

Еще одна популярная идея - использовать день, чтобы приготовить еду, подходящую для дракона.

Что именно это будет, остается только догадываться. Но сильная прожарка здесь явно подойдет. Вам нужно что-то, что требует немного огня и жгучих специй", - предлагает автор.

Также можно научиться писать на драконском языке.

Для тех, кто не знает, на этом языке говорят драконы в фильме "Как приручить дракона". Сценаристы создали целую вселенную слов, ожидая, что вы их изучите", - говорится в посте.

Также предлагается собрать книги и фильмы, связанные с драконами, создать коллекции драконов. Кроме того, можно создать мозайку с изображением дракона, провести кукольный спектакль.

Как только вы начнете говорить о драконах, вы будете поражены тем, сколько людей их любят", - добавили в группе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства