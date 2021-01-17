Сегодня празднуется День дракона

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - День дракона посвящен исследованиям культурного значения дракона для истории в обществе по всему земному шару от Европы до Азии, передает Kazakhstan Today.
Эти январские мероприятия второй декады месяца имеют ежегодный характер.
Портал "Какой сегодня праздник.com" рассказывает, как следует отметить День дракона.
Когда дело доходит до празднования Дня дракона, у вас есть много вариантов. Нарисуйте или раскрасьте изображения драконов. Посмотрите с друзьями свой любимый фильм на тему драконов. Читайте фантастические романы о драконах. Купите или сшейте чучело дракона для себя или друзей! Если вы любите искусство, то можете распечатать раскраску дракона. Или вы можете попытаться нарисовать изображение одного из этих мифических существ с нуля", - рассказал автор поста.
Еще одна популярная идея - использовать день, чтобы приготовить еду, подходящую для дракона.
Что именно это будет, остается только догадываться. Но сильная прожарка здесь явно подойдет. Вам нужно что-то, что требует немного огня и жгучих специй", - предлагает автор.
Также можно научиться писать на драконском языке.
Для тех, кто не знает, на этом языке говорят драконы в фильме "Как приручить дракона". Сценаристы создали целую вселенную слов, ожидая, что вы их изучите", - говорится в посте.
Также предлагается собрать книги и фильмы, связанные с драконами, создать коллекции драконов. Кроме того, можно создать мозайку с изображением дракона, провести кукольный спектакль.
Как только вы начнете говорить о драконах, вы будете поражены тем, сколько людей их любят", - добавили в группе.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства