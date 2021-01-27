Система Orphus

Штормовое предупреждение объявили в шести областях

26.01.2021 11152
Штормовое предупреждение объявили в шести областях
Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Туркестанской областей, передает Kazakhstan Today. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 27 января в Костанайской области местами ожидается туман.
 
27 января в Карагандинской области местами ожидается гололед.
 
27 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. 
 
27 января в Актюбинской области местами ожидается туман. 
 
27 января в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Днем ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. 
 
27-29 января в Туркестанской области местами ожидается туман.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая