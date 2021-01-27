Штормовое предупреждение объявили в шести областях

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Туркестанской областей, передает Kazakhstan Today.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 27 января в Костанайской области местами ожидается туман.
27 января в Карагандинской области местами ожидается гололед.
27 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.
27 января в Актюбинской области местами ожидается туман.
27 января в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Днем ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.
27-29 января в Туркестанской области местами ожидается туман.
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