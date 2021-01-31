Ушел из жизни журналист Михаил Дорофеев

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Ушел из жизни главный редактор казахстанского интернет-портала Informburo.kz Михаил Дорофеев, передает Kazakhstan Today.

Михаил Дорофеев скоропостижно скончался сегодня, 30 января, в возрасте 49 лет.

Более 25 лет Михаил работал в различных СМИ Казахстана: на телеканале КТК, в газетах "Экспресс К", "Город" и "Мегаполис". Михаил Дорофеев работал генеральным директором ТОО "Телевидение города Астаны", генеральным продюсером ТОО "Телекомпания "Эра", был ведущим телевизионных программ "Портрет недели" (КТК), "Формула личности" (Казахстан, "Астана-ТВ"), "Тема" (телеканал "Астана"), "Открытый диалог" ("Хабар"). Работал пресс-секретарём группы компаний "Верный Капитал", директором департамента по связям с общественностью в компании "АО "Разведка Добыча КазМунайГаз", напомнили в Informburo.kz

Михаил Дорофеев был лауреатом премии президента РК в области СМИ, академиком Академии журналистики Казахстана.





Редакция агентства Kazakhstan Today выражает соболезнования родным и близким Михаила Дорофеева.

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