Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана в понедельник объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

В частности, 15 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, южный, ночью порывы 15 метров в секунду.

Сегодня в Кызылординской области и Кызылорде местами ожидается туман.

15 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ночью на востоке области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 15 февраля ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 15 февраля ожидается низовая метель.

Днем 15 февраля в Северо-Казахстанской области, на большей части, ожидается снег. Местами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске ожидается низовая метель, гололед.

В Караганде и Карагандинской области местами ожидается туман.

15-17 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман.

Погода на территории РК ожидается без существенных изменений: на большей части страны под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков, а на западные, северо-западные и северные регионы продолжит оказывать свое влияние ложбина циклона - пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются гололед, низовая метель. Местами по республике сохранятся туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 25 метров в секунду.





В Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, ночью в Атырауской области местами ожидаются туман, в Павлодарской области - гололед, в Алматинской области, в районе Жаланашколя, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, днем в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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