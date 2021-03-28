В горах на юге Казахстана ожидаются сильные дожди

НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - На большей части территории Республики Казахстан в субботу, 27 марта, сохраняется неустойчивый характер погоды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Атмосферные фронтальные разделы, связанные с Южным и Атлантическими циклонами, сохранят неустойчивый характер погоды на всей территории РК, пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке дождь, на юге, в горных районах, - сильный. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре и на востоке с низовой метелью, на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

По сведениям синоптиков, в Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Акмолинской, днем Костанайской областях местами - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, ночью в Атырауской области, днем на юге Актюбинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской, утром и днем Туркестанской, днем в Мангистауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области днем местами пыльная буря.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Павлодарской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

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