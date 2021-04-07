Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 7 апреля в Атырауской области местами ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

7 апреля в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

7 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман.

7 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Днем ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

7 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

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