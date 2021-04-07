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Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

06.04.2021 13420
Штормовое предупреждение объявили в ряде областей
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 7 апреля в Атырауской области местами ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
7 апреля в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.
 
7 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман. 
 
7 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Днем ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.
 
7 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.
 

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