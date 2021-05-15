В Алматы обсудили меры безопасности в организациях образования

АЛМАТЫ. 14 МАЯ - Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел совещание по вопросам безопасности детей в организациях образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания рассмотрены вопросы безопасности в организациях образования, профилактики преступности и суицидального поведения среди несовершеннолетних, меры по противодействию буллинга.

В настоящее время в государственных школах, интернатных учреждениях и колледжах действуют внутренние и наружные камеры видеонаблюдения. В организациях образования работают свыше 400 школьных психологов и 140 школьных инспекторов", - проинформировали в пресс-службе акима Алматы.

По итогам совещания Бабакумаров дан ряд конкретных поручений по вводу дополнительных мер безопасности в организациях образования, в особенности в школах и колледжах.

Так, управлению образования поручено усилить межведомственную профилактическую, воспитательную работу совместно с управлением общественного здоровья и департамента полиции города.

Во-первых, отметили в акимате, необходимо дооснастить все организации образования системами видеонаблюдения с учётом слепых зон и обеспечить их вывод в центр оперативного управления департамента полиции с обеспечением постоянного контроля. Для безопасного пребывания детей и всех сотрудников руководителям организаций образования необходимо продолжить постоянный контроль за соблюдением пропускного режима и организацией дежурства, работой вахтеров, сторожей, обеспечением бесперебойного видеонаблюдения с обязательным сохранением записей, а также проводить постоянную разъяснительную работу по соблюдению правил безопасности. В данном направлении поручено рассмотреть вопрос установки рамок и турникетов во входной группе каждого учреждения образования, обеспечения детских учреждений специализированной охраной.

Во-вторых, продолжили в ведомстве, поручено обеспечить качественную работу психологической службы, в частности школьных психологов и классных руководителей. Необходимо усилить работу по составлению психологического портрета, в том числе для выявления категории "групп риска".

Отдельно поручено разработать алгоритм действия для сотрудников колледжей, школ, детских садов при нестандартных ситуациях, а также продолжить практику проведения учений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Также на компьютерную технику будут установлены фильтры от запрещенных сайтов.

Отдельное внимание было уделено вопросам освещения территории организаций образования и прилегающим к ним территорий, отдельных улиц, а также увеличению количества искусственных дорожных неровностей ("лежачих полицейских"), светофоров и знаков, запрещающих остановку возле школ. В данном направлении работа ведется акиматами районов.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об усилении мер безопасности в школах и детских садах после трагического случая в Казани

Мы будем работать над безопасностью охраны в школах и детских садах, будем делать все необходимое, чтобы наши дети чувствовали себя в полной безопасности", - отметил аким.

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