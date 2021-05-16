В Акмолинской области состоялась конференция по произведениям Первого Президента РК

На днях состоялась конференция "История Независимого Казахстана по произведениям Первого Президента Республики Казахстан", организованная Назарбаев Интеллектуальной школой города Кокшетау, передает управление внутренней политики.
Конкурс проходил среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ области. Целью конференции стало исследование и оценка истории независимого Казахстана, важных идей и инициатив, стратегических документов, отраженных в трудах Н. А. Назарбаева, Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации.
Участники конференции должны были выбрать одно из предложенных направлений работ Первого Президента Республики Казахстан и написать свой доклад на казахском или русском языках. Особую активность проявили школьники Атбасарского, Коргалжынского, Зерендинского районов, городов Кокшетау и Степногорск", - сообщили организаторы мероприятия.
По итогам конференции, состоявшей из двух этапов, был выбран победитель. Им стал Нариман Кошаев, ученик общеобразовательной школы №1 села Зеренда.
Победителям и участникам конференции были вручены дипломы и благодарственные письма.
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