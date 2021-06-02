В Казахстане отмечают День защиты детей

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НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - В Казахстане отмечают Международный день защиты детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником.

1 июня - Международный день защиты детей. Наша стратегическая задача - обеспечить юному поколению казахстанцев счастливое детство, крепкое здоровье, всестороннее развитие. От ее решения зависит будущее нашей страны", - написал президент РК в Twitter.

Международный день защиты детей был учреждён в ноябре 1949 года и отмечается ежегодно 1 июня. Впервые праздник отмечался в 1950 году.

День защиты детей проводится с целью привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от насилия и права на жизнь. Родители, как и государство должны признавать и соблюдать права и свободы детей. Об этом говорится в Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году.





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