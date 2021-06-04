В управлении госактивов Алматы прокомментировали исключение музыкальных школ из плана приватизации

АЛМАТЫ. 3 июня - Управление государственных активов города Алматы сообщило о намерении внести изменения в постановление акимата Алматы о приватизации трех музыкальных школ , передает KAZAKHSTAN TODAY.

В комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, утвержденный постановлением правительства РК от 29 декабря 2020 года, по городу Алматы были включены 13 организаций, в том числе три детские музыкальные школы: ГККП "Детская музыкальная школа №1 (хоровая)", ГККП "Детская музыкальная школа №3 имени С. Прокофьева" и ГКП "Детская музыкальная школа №11".

Вопрос исключения данных музыкальных школ из комплексного плана рассмотрен 1 июня 2021 года на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК, по итогам которой вынесено положительное решение. В этой связи после внесения изменения в постановление правительства в части исключения музыкальных школ управлением будут внесены соответствующие изменения в постановление акимата города Алматы от 19 апреля 2021 года №2/228", - сообщил заместитель руководителя управления Айтжанов.

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