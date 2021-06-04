В управлении госактивов Алматы прокомментировали исключение музыкальных школ из плана приватизации

В комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, утвержденный постановлением правительства РК от 29 декабря 2020 года, по городу Алматы были включены 13 организаций, в том числе три детские музыкальные школы: ГККП "Детская музыкальная школа №1 (хоровая)", ГККП "Детская музыкальная школа №3 имени С. Прокофьева" и ГКП "Детская музыкальная школа №11".
Вопрос исключения данных музыкальных школ из комплексного плана рассмотрен 1 июня 2021 года на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК, по итогам которой вынесено положительное решение. В этой связи после внесения изменения в постановление правительства в части исключения музыкальных школ управлением будут внесены соответствующие изменения в постановление акимата города Алматы от 19 апреля 2021 года №2/228", - сообщил заместитель руководителя управления Айтжанов.
Напомним, 4 марта стало известно, что аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял решение выставить на продажу несколько организаций коммунальной собственности. Среди них три музыкальные школы. Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова вступилась за музыкальную школу. 7 марта родительская общественность направила письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой не допустить приватизации музыкальных учреждений. 10 марта депутаты выступили с требованием запретить приватизацию музыкальных школ. Известный политолог Досым Сатпаев также прокомментировал продажу акиматом Алматы коммунальной собственности, в числе которой музыкальные школы, в частые руки.
Позже премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, отвечая на запрос депутатов Народной партии касательно приватизации детских государственных музыкальных школ Алматы, сообщил, что организации дополнительного образования планируют включить в перечень стратегических объектов, не подлежащих отчуждению.
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