"Подари новую жизнь вещам": казахстанцы поддерживают глобальную кампанию LG #CareForWhatYouWear

АЛМАТЫ. 4 июня - Даже самые маленькие изменения способны привести к глобальным переменам. В минувшем апреле LG запустила онлайн-кампанию #CareForWhatYouWear в рамках философии ESG, которая отражает экологический, социальный и управленческий аспекты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С помощью этой компании LG надеется донести до потребителей, что выбрасывание одежды не самым лучшим образом влияет на окружающую среду, а объем "одноразовых" вещей с каждым годом растет. Только в Европе ежегодный объем выброшенной одежды составляет 5,8 миллиона тонн.

Чтобы продемонстрировать обществу, как можно продлить "срок жизни" вещей, было снято видео , которое стремительно набрало более 100 миллионов просмотров на каналах LG Electronics YouTube по всему миру, включая Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию.





Сотрудники казахстанского офиса LG объединились с социальным проектом "ТЕПЛО", чтобы поддержать инициативу и запустили благотворительную кампанию " Подари новую жизнь вещам ", приурочив ее ко дню экологического образования. У кампании две основные задачи: воодушевить людей больше заботиться об окружающей среде, сократив количество выбрасываемой одежды, и мотивировать их помочь нуждающимся семьям и передать им свою ненужную одежду. В офисе LG был установлен специальный бокс для сбора вещей, куда каждый желающий мог складывать свои ненужные вещи.





Более 50 килограммов женской, мужской и детской одежды было собрано всего за 4 недели. Все вещи были доставлены в пункты выдачи, где каждый мог взять то, в чем нуждается.

Компания LG хочет, чтобы все понимали, что каждый человек может внести свой вклад в улучшение экологии и делать жизнь других людей лучше. Позитивные изменения, которые мы хотим видеть в мире должны начинаться с нас самих.

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