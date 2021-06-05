"Подари новую жизнь вещам": казахстанцы поддерживают глобальную кампанию LG #CareForWhatYouWear

АЛМАТЫ. 4 июня - Даже самые маленькие изменения способны привести к глобальным переменам. В минувшем апреле LG запустила онлайн-кампанию #CareForWhatYouWear в рамках философии ESG, которая отражает экологический, социальный и управленческий аспекты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С помощью этой компании LG надеется донести до потребителей, что выбрасывание одежды не самым лучшим образом влияет на окружающую среду, а объем "одноразовых" вещей с каждым годом растет. Только в Европе ежегодный объем выброшенной одежды составляет 5,8 миллиона тонн.
Чтобы продемонстрировать обществу, как можно продлить "срок жизни" вещей, было снято видео, которое стремительно набрало более 100 миллионов просмотров на каналах LG Electronics YouTube по всему миру, включая Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию.
Сотрудники казахстанского офиса LG объединились с социальным проектом "ТЕПЛО", чтобы поддержать инициативу и запустили благотворительную кампанию "Подари новую жизнь вещам", приурочив ее ко дню экологического образования. У кампании две основные задачи: воодушевить людей больше заботиться об окружающей среде, сократив количество выбрасываемой одежды, и мотивировать их помочь нуждающимся семьям и передать им свою ненужную одежду. В офисе LG был установлен специальный бокс для сбора вещей, куда каждый желающий мог складывать свои ненужные вещи.
Более 50 килограммов женской, мужской и детской одежды было собрано всего за 4 недели. Все вещи были доставлены в пункты выдачи, где каждый мог взять то, в чем нуждается.
Компания LG хочет, чтобы все понимали, что каждый человек может внести свой вклад в улучшение экологии и делать жизнь других людей лучше. Позитивные изменения, которые мы хотим видеть в мире должны начинаться с нас самих.
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