В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранит свое влияние на погоду большей части Казахстана, ожидаются дожди с грозами, местами возможно выпадение града, шквалистый ветер, на юге - пыльная буря, на севере ночью и утром ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области, днем в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усилится ветер до 15-23 метров в секунду, в Туркестанской области шквалистый ветер, днем порывы 26 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал, усилится ветер до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, днем местами возможен град.

В Карагандинской области местами ожидаются шквал, возможен град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, днем местами в Акмолинской области, в горных, предгорных районах Алматинской области возможен град.

В Жамбылской, Актюбинской, Павлодарской областях, днем в Костанайской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами возможен град.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

Днем на большей части Жамбылской области, местами в Алматинской области ожидается сильная жара.

На большей части в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской областей, местами в Алматинской, Костанайской, Акмолинской областях, в отдельных районах Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.





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