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В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами

09.06.2021 10909
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди с грозами
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По-прежнему южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранит свое влияние на погоду большей части Казахстана, ожидаются дожди с грозами, местами возможно выпадение града, шквалистый ветер, на юге - пыльная буря, на севере ночью и утром ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской области, днем в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усилится ветер до 15-23 метров в секунду, в Туркестанской области шквалистый ветер, днем порывы 26 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал, усилится ветер до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, днем местами возможен град. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются шквал, возможен град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, днем местами в Акмолинской области, в горных, предгорных районах Алматинской области возможен град. 
 
В Жамбылской, Актюбинской, Павлодарской областях, днем в Костанайской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами возможен град. 
 
В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.
 
Днем на большей части Жамбылской области, местами в Алматинской области ожидается сильная жара.
 
На большей части в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской областей, местами в Алматинской, Костанайской, Акмолинской областях, в отдельных районах Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

 

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