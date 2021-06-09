В Нур-Султане, Шымкенте и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента и восьми областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 июня днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза.

В Нур-Султане 9 июня ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15 метров в секунду.

9 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

9 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, днем местами град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

9 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, с переходом на западный, при грозе порывы 15 метров в секунду.

9 июня местами в Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер северо-западный, западный, 18-23 метра в секунду, порывы 26 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте утром и днем 9 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный, порывы 18-23 метра в секунду.

9 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

9 июня в Атырауской области местами ожидаются гроза, град.

9 июня в Павлодарской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, сохраняется очень высокая пожароопасность.

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