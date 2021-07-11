В горах близ Алматы активно тают ледники

АЛМАТЫ. 10 ИЮЛЯ - ДЧС Алматы совместно с АГЭТУ ГУ "Казселезащита" произведен аэровизуальный осмотр состояния моренных озер высокогорья, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В окрестностях города расположены 45 моренных и ледниковых озер, из которых особо прорывоопасных - 12, при этом наибольшую опасность в текущем году представляют 8 озер, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

По результатам аэровизуального облета установлено, что в связи с повышением температурного фона происходит таянье снега на ледниках, которые освободились от снега примерно на 25-75%, при этом интенсивной абляции ледников не наблюдается. Моренные озера на стадии заполнения, уровень воды в них не достиг критических отметок, поверхностные стоки в пределах нормы", - добавили в ведомстве.

На 8 озерах начаты превентивные работы по их опорожнению, где проводится расчистка и углубление эвакуационных каналов тяжелой инженерной техникой, осуществляется сброс воды по установленным 9 сифонным линиям, а также воздушными бортами АО "Казавиаспас" обеспечена доставка к озерам насосов повышенной производительности полиэтиленовых труб. Для проведения превентивных работ задействовано 90 человек.

Для мониторинга состояния моренных озер и русел рек функционирует 22 гидрометеорологических поста АТЭТУ ГУ "Казселезащита". На сегодняшний день мутности воды на реках не наблюдается.

В настоящее время селеопасная обстановка в Алматы стабильная и находится на особом контроле у ДЧС и АТЭТУ ГУ "Казселезащита". Из-за повышения температурного фона аэровизуальный осмотр моренных озер в последующем будет проводиться 2 раза в неделю.

ДЧС города предупреждает: 10 июля в горах близ Алматы днем местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы от 18 до 23 метров в секунду.

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