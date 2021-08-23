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Начался визит Токаева в Алматы и Алматинскую область

22.08.2021 21142
Начался визит Токаева в Алматы и Алматинскую область
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматинскую область, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. В воскресенье Токаев посетит оперативно-тактические учения "Кайсар-2021". Президент также ознакомится с работой ряда производственных предприятий, выпускающих медицинские изделия и лекарства, продукты питания и смазочные материалы.
 
В понедельник, 23 августа, глава государства в своей рабочей резиденции в Алматы проведет ряд мероприятий, в том числе в режиме видеоконференцсвязи примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
 

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