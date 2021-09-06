Синоптики прогнозируют пасмурное воскресенье в большинстве регионов Казахстана

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Как уточняет сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в Нур-Султане облачная погода без осадков, ветер ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Днем +28+30, ночью +14+16.
В Алматы облачно, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Днем +32+34, ночью +16+18.
В Шымкенте осадков не ожидается, пасмурно, ветер 8-13 метров в секунду. Днем +34+36, ночью +16+18.
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 25-27 тепла.
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 21-23 тепла.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 тепла.
В Караганде ясно, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 30-32 жары.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 25-27 тепла. В Акмолинской области ожидаются гроза.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 21-23 тепла. По области ожидается гроза.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 жары.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 30-32 жары.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 22-24 тепла.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 32-34 жары.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 34-36 жары.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 34-36 жары. В горах Туркестанской области ожидается гроза, местами по области пыльная буря.
В Уральске переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 18-20 тепла. В Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град.
В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 28-30 тепла.
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