Синоптики прогнозируют пасмурное воскресенье в большинстве регионов Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Пасмурная погода без осадков ожидается в воскресенье в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточняет сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", в Нур-Султане облачная погода без осадков, ветер ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Днем +28+30, ночью +14+16.

В Алматы облачно, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Днем +32+34, ночью +16+18.

В Шымкенте осадков не ожидается, пасмурно, ветер 8-13 метров в секунду. Днем +34+36, ночью +16+18.

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 25-27 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 25-27 тепла. В Акмолинской области ожидаются гроза.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 21-23 тепла. По области ожидается гроза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 32-34 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 34-36 жары.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем 34-36 жары. В горах Туркестанской области ожидается гроза, местами по области пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 18-20 тепла. В Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град.

В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

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